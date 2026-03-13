D'Alessandro: "Il secondo posto è lo scudetto del Napoli. Voglio vedere che diranno"

Il giornalista di Radio Crc Massimo D'Alessandro è intervenuto a Televomero alla trasmissione Il Bello del Calcio trattando vari argomenti. "De Bruyne? Su di lui avevo pochi dubbi, sinceramente. Il 4-1-4-1 con i 'fab 4'? Quando il Napoli lo proponeva, nella prima parte della stagione, ero un tifoso di questa soluzione. Poi i risultati sono stati positivi anche con il cambio modulo. Secondo me, però, siccome Conte è un allenatore intelligente, avrà tratto degli insegnamenti anche da quella fase iniziale.

Le migliori partite il Napoli le ha giocate con un'impostazione tattica diversa. Scudetto? Lo Scudetto del Napoli quest'anno si chiama secondo posto. E se il Napoli arriva al secondo posto, nonostante tutto, voglio proprio vedere cosa diranno...".