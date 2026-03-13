Formazione Napoli, Del Genio: "Ho un solo grande dubbio per il Lecce"

"Il Napoli è troppo distante dall'Inter, è bene che si concentri sulla difesa del posto Champions provando magari ad avvicinarsi al secondo posto. Questo è quello che deve fare realisticamente il Napoli". Lo ha detto Paolo Del Genio a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio. Sulla formazione per il Lecce: "Si parla del rientro di Beukema in difesa per Juan Jesus. Per il portiere non mi avventuro e non so neppure come farlo. Diciamo che Milinkovic sembra favorito però vediamo.

Sugli esterni se stanno bene, Politano e Spinazzola confermati, anche se Gutierrez ormai sta bene. Diventa un po' complicato capire le cose a centrocampo e sulla trequarti. Con Lobotka non al top, mi sbilancerei su Gilmour. Vicino a lui chi ci sarà è difficile dirlo. In attacco sicuri Hojlund e Alisson, poi uno tra Elmas e Giovane. Io punterei su di lui anche per dare un turno di stop a Elif".