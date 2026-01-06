D'Alessandro: "Tre dei sette infortunati del Napoli giocherebbero ovunque in A"

Il giornalista di Radio Crc Massimo D’Alessandro ha parlato nella trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Non sono d’accordo che il Napoli dipende da una questione tattica, domenica ci sono stati dei movimenti diversi e il Napoli cambierà ancora. Il Napoli l’ha chiusa velocemente e la Lazio non ha dato segnali di vita già nel primo tempo, il Napoli ha 7 assenti e almeno 3 giocherebbe in ogni squadra di serie A. Il dato importante è che è tornata la difesa impenetrabile dell’anno scorso, nelle ultime quattro partite ha subito 8 tiri in porta e la media è di 2 a gara. E’ cresciuta la condizione atletica. Non capisco come il Napoli ha il blocco del mercato mentre Inter e Juve che hanno centinaia di milioni di euro di debiti possono acquistare senza problemi, tutto questo è assurdo.

Il Napoli chiude con il 92 % di precisione passaggi ed è incredibile, specialmente con una squadra di Sarri. Il Real Madrid ad esempio ha fatto il 91 % in una delle sue migliori gare”.

“Scudetto? L’Inter è nettamente la più forte, lo dicono anche i bookmakers, il Napoli ha Antonio Conte, occhio alla Juve e poi spero che gli arbitri non incidono nella lotta scudetto”.