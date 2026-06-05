Da Milano svelano: "Situazione drammatica, Allegri e Ibra quasi arrivavano alle mani"

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Nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Centrale, il giornalista di TeleLombardia Michael Cuomo ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan e sulla separazione con Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Situazione drammatica al Milan. Paolo Scaroni sarà a Parma per l'assemblea di Lega, ma Cardinale avendo tolto la deroga al presidente, Scaroni non parlerà. Per il sorteggio il Milan sarà rappresentato dal Team Manager Alberto Marangon. Se Allegri dovesse diventare allenatore del Napoli per l'anno prossimo, sarebbe un acquisto enorme dal punto di vista manageriale.

Max Allegri ha l'idea di calcio che dovrebbero avere tutti: con i giocatori forti si vince, senza non si vince. Il Milan è un miracolo. Allegri dopo il ritiro pensava che la situazione fosse drammatica. E noi abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto perché le cose fino ad un certo punto andavano bene. Non so come il Milan fino a Pasquetta si approcciasse al discorso Scudetto.

Dopo Napoli-Milan, si stavano mettendo le mani addosso (Ibrahimovic-Allegri ndr). Allegri non vuole sostegno, vuole essere lasciato in pace. È il più bravo per il dopo Conte.

Cosa succede a Parma? Il Festival di Serie A è meraviglioso. Tutta la città è addobbata a festa, possiamo partecipare ai panel di Parma per conoscere con i protagonisti. Non solo Del Piero, Roberto Mancini, ma anche dirigenti in attività. Tutto il calcio è qui. Un'iniziativa molto bella della Serie A, abbiamo sentito Simonelli che dovrà decidere anche della Supercoppa e della formula. Si stabilisce una fine con la scorsa stagione e l'inizio della nuova.

Le parole di Leao? Politano per molto meno prese una multa. Leao da 10 giorni sta dicendo di tutto contro il Milan".