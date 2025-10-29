Dal Belgio: "De Bruyne ha fatto una promessa ad ADL. Lukaku? Ecco quando rientra"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di HLN Geert Lambaerts, partendo dall'infortunio a Kevin De Bruyne: “I tempi variano dai 3 ai 5 mesi, e questo dipende soprattutto dall’età. Due anni fa per lo stesso intervento è rimasto fuori 4 mesi. Ora bisognerà vedere, perché questo bicipite femorale è il punto debole del corpo di De Bruyne. Il ragazzo ha parlato con De Laurentiis e gli ha promesso che vuole tornare il più presto possibile.

De Bruyne ha garantito che vuole fare ancora grandi cose nella sua carriera e ha l’obiettivo di finire la stagione al meglio. È dispiaciuto per essersi fermato così presto, ma è solo il suo primo anno a Napoli e non intende fermarsi. Il ragazzo è fermamente motivato nonostante sia provato dall’incidente. Ovviamente per lui è un momento difficile.

Lukaku? Abbiamo un podcast con il suo fisioterapista, che lavorerà anche con De Bruyne. Lukaku sta lavorando sul campo, anche se ancora senza pallone. La prossima settimana sarà in Italia e proseguirà la preparazione a Castel Volturno. Rientro previsto entro fine dicembre, ma fino a fine gennaio non potrà essere utilizzato in Champions”.