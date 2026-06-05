Dal Canto: "Inter e Napoli entrambe forti, ma dovranno fare meglio in Europa"

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Alessandro Dal Canto a Tuttomercatoweb: riflessioni sul modello allenatore-manager e sulle ambizioni di Napoli e Inter tra Serie A ed Europa.

Alessandro Dal Canto, ex calciatore e attuale allenatore del Prato in Serie D, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio di Tuttomercatoweb. Tra le sue parole risaltano quelle relative all'operato di Gasperini e Fabregas e quelle riguardo le prospettive di Inter e Napoli.

Gasperini e Fabregas quest'anno hanno rappresentato un po' la figura dell'allenatore manager. Pensi che questo fenomeno possa trapiantarsi in Italia?

"In Italia è difficile. Gasperini e Fabregas hanno dimostrato di avere queste caratteristiche, ma da noi è complicato sorpassare la figura del direttore sportivo. Bisogna conviverci, ma personalmente non lo vedo come un problema. Un dialogo con le proprietà e i direttori del resto ce l'hanno tutti. Di certo ci sono più allenatori che indirizzano le trattative di mercato, come ad esempio Conte".

Napoli e Inter si confermeranno con molte probabilità come gli organici più completi del campionato. Che prospettive hanno?

"Sull'aspetto tecnico per l'Inter non sarei così preoccupato dall'uscita di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per quanto l'olandese sia stato una certezza e l'italiano non abbia ancora giocato in un contesto di primo livello. Per quanto riguarda i progetti del prossimo anno sono convinto che avranno entrambe squadre forti; del resto anche il Napoli vinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione. In Europa di certo dovranno fare meglio, anche se i nerazzurri avevano comunque fatto due finali tra il 2023 ed il 2025".