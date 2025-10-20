Dall'Olanda, Krol: "Vi racconto che tipo di calcio sta facendo il PSV"

Rudy Krol, olandese ex Napoli, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Psv sta in ricostruzione ha comprato 6 nuovi giocatori, stanno trovando una nuova formula per inserirli. Giocano con Guus Til in attacco che dovrà sostituire il loro attaccante titolare, giocano in un piccolo stadio.

Il Psv è una squadra che vuole giocare, fanno un pressing forte e giocano un 4-3-3 in stile olandese, per me è debole in difesa. Anche il Napoli giocherà senza le sue punte titolari. Lang in Italia ha trovato alcune difficoltà, si sta ambientando piano piano. Non so se giocherà titolare domani ad Eindhoven, sarà una partita molto difficile per il Napoli”.