Dall'Olanda, Krol: "Vi racconto che tipo di calcio sta facendo il PSV"
TuttoNapoli.net
Rudy Krol, olandese ex Napoli, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Psv sta in ricostruzione ha comprato 6 nuovi giocatori, stanno trovando una nuova formula per inserirli. Giocano con Guus Til in attacco che dovrà sostituire il loro attaccante titolare, giocano in un piccolo stadio.
Il Psv è una squadra che vuole giocare, fanno un pressing forte e giocano un 4-3-3 in stile olandese, per me è debole in difesa. Anche il Napoli giocherà senza le sue punte titolari. Lang in Italia ha trovato alcune difficoltà, si sta ambientando piano piano. Non so se giocherà titolare domani ad Eindhoven, sarà una partita molto difficile per il Napoli”.
Pubblicità
Le Interviste
Rileggi liveBeukema in conferenza: "Io e Lang siamo carichi. Tifosi Napoli? Non c'è paragone con Bologna"
Copertina Da 0 a 10: l'impietoso paragone per Lucca, la frase scritta nello spogliatoio, l'attentato al ragù di Olivera e l'incredibile dato sulla difesa di Arturo Minervini
Le più lette
1 Marelli conferma: "Rigore Milan oltre il protocollo, l'arbitro non doveva essere richiamato dal Var"
Prossima partita
21 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Fatta la gara, preso gol fortuito. Manca concretezza. Hojlund-Scott? Erano qui per giocare, ma se non al 100%…”
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..."
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com