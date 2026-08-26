Dua Lipa confessa il suo amore per Napoli: "È la città del mio cuore"

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Dua Lipa torna a parlare del suo legame con Napoli dopo le foto diventate virali con la maglia azzurra. La cantante britannica si racconta.

Un amore per Napoli che va ben oltre una semplice fotografia diventata virale sui social. Dua Lipa, celebre artista britannica di origine albanese-kosovara, ha raccontato il suo rapporto speciale con la città nel corso di un'intervista concessa a Vogue Italia. La cantante era finita recentemente al centro dell'attenzione dei tifosi azzurri proprio per alcune immagini pubblicate sui suoi profili social nelle quali indossava la maglia del Napoli.

Dua Lipa: "Amo Napoli e lo stile italiano"

Proprio partendo da quelle fotografie, la rivista ha chiesto a Dua Lipa di raccontare il suo rapporto con il nostro Paese. La risposta della popstar è stata una vera dichiarazione d'amore: "Amo l'Italia e lo stile italiano. Amo Napoli, è la città del mio cuore". L'artista ha poi raccontato quanto la cultura italiana abbia influenzato anche il suo gusto e il suo immaginario: "Figure leggendarie come Mina e Raffaella Carrà influenzano tantissimo il mio immaginario". Parole destinate inevitabilmente a conquistare ancora una volta i tifosi del Napoli dopo gli scatti in maglia azzurra diventati virali.