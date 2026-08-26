L'ex Vidigal: "Sosteniamo Allegri! Il Napoli ha le carte per giocarsi lo Scudetto"

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José Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, parla della Serie A, soffermandosi anche su Massimiliano Allegri e la lotta-Scudetto.

Terminata la prima giornata di Serie A, anche il calciomercato volge alla chiusura con le squadre italiane che stanno portando avanti le ultime mosse per rinforzarsi. Jose Luis Vidigal, vecchia conoscenza della Serie A, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue impressioni dopo le prime gare giocate.

Segue ancora da vicino la Serie A? "Dopo tanti anni di calcio italiano è normale che non ce la possa fare a non guardarlo con un occhio di riguardo, ho tanti amici e storie di vita lì. Il calcio italiano lo vedo in un momento importantissimo. C'è da capire quale sia il problema da risolvere per non far perdere una potenza del calcio mondiale com'è l'Italia. Fa pensare, anche se il campionato migliorerà sicuramente".

Un esempio di questi problemi? "Un problema strutturale. Prendo l'esempio della Roma con Rodrigo Mora. Lui è straordinario, ma mi chiedo: ce ne saranno lì in Italia o serve spendere così tanti milioni all'estero? Al di là della Roma, per me è un problema se molti club fanno più investimenti all'estero rispetto al guardare ai talenti di casa. Credo che i soldi dovrebbero essere spesi soprattutto nei settori giovanili".

Le piace il Napoli che sta nascendo con Allegri? "Il Napoli mi piacerà sempre, punto. Dall'arrivo di Allegri mi sono detto: ora è uno dei nostri. Non importa più se prima piacesse o meno, bisogna appoggiarlo in tutte le maniere per farlo vincere. Perché il Napoli secondo me ha le armi per poter competere per lo scudetto, anche se l'Inter parte avanti".