Futuro De Bruyne, in Belgio nessun dubbio: "Resterà al Napoli!"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Geert Lambaerts, giornalista belga: "Per noi è una sorpresa che l'Italia non ci sarà al Mondiale. Quest'anno con tanti Paesi presenti al Mondiale è un disastro che non ci sia. La scarpa d'oro ricevuta da Lukaku in Belgio-Tunisia? Era una giornata speciale per Lukaku, ha giocato una mezzoretta. Ha ricevuto questa scarpa d'Oro, mostrando per la prima volta al pubblico belga i suoi primi due figli. Loro gli hanno dato questo premio del 2025, come miglior giocatore belga all'estero. Era un giorno speciale perché era anche l'anniversario cella morte di suo padre. Ora la grande domanda è capire cosa farà del suo futuro e cosa farà al Mondiale. Non giocherà dall'inizio, sa bene che è un miracolo essere presente al Mondiale. Novità su Khalaili? I 25 milioni di euro sarà la somma necessaria per acquistarlo dall'Union Saint-Gillois. L'ha pagato 7,5 milioni due anni fa, una somma importante per questo club. Ma loro sapevano che questo ragazzo era un grande talento. Dall'Inghilterra c'è interesse per il giocatore. Forse sarà un duello tra Napoli e Tottenham.

Come sta De Bruyne? L'abbiamo visto in queste due amichevoli, si vede che ha grande voglia. Sa già che potrebbe essere l'ultima volta con la Nazionale. È possibile che dopo il Mondiale lasci la maglia dei Diavoli Rossi. Lui non ha ancora parlato con la stampa. E questo è un buon segnale per Napoli: secondo noi rimarrà a Napoli. Conosce bene l'ambiente, ama la città e cambiare dopo un anno mi sembrerebbe strano. Con Conte non c'era un buon rapporto. Kevin non parla spesso, ma quando lo fa è sempre molto interessante"