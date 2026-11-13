De Bruyne-Psv, Alvino: "Per il Napoli è fondamentale, basta rumors!"

Si parla sempre di più di De Bruyne in chiave mercato con l'interesse concreto del Psv. Sui social ha commentato la notizia anche il giornalista Carlo Alvino: "È iniziata la telenovela. Italia, Belgio e Olanda. De Bruyne via a gennaio. Leggo troppe voci su un addio anticipato del belga. Facciamo chiarezza: Kevin è un asset fondamentale per questo Napoli. Un campione del suo livello il club non lo lascia partire a cuor leggero a metà stagione. La sua centralità nel progetto non è in discussione e la sua cessione, per questo, è tutt’altro che scontata. Meno rumors, più fiducia!".