De Bruyne-Psv, Alvino: "Per il Napoli è fondamentale, basta rumors!"

De Bruyne-Psv, Alvino: "Per il Napoli è fondamentale, basta rumors!"
Oggi alle 10:40Le Interviste
di Fabio Tarantino

Si parla sempre di più di De Bruyne in chiave mercato con l'interesse concreto del Psv. Sui social ha commentato la notizia anche il giornalista Carlo Alvino: "È iniziata la telenovela. Italia, Belgio e Olanda. De Bruyne via a gennaio. Leggo troppe voci su un addio anticipato del belga. Facciamo chiarezza: Kevin è un asset fondamentale per questo Napoli. Un campione del suo livello il club non lo lascia partire a cuor leggero a metà stagione. La sua centralità nel progetto non è in discussione e la sua cessione, per questo, è tutt’altro che scontata. Meno rumors, più fiducia!". 