Quale futuro per De Bruyne? Salvione: "Piace ad Allegri, gli darà massima fiducia"

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Kevin De Bruyne resta o va via? Massimiliano Allegri è l'allenatore giusto per il Napoli? L'idea di Pasquale Salvione è chiara.

A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite Sulla Giostra”, è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista de “Il Corriere dello Sport”: “Bisogna rispettare il curriculum di Allegri, che parla da solo. Possiamo discutere sul modo di interpretare il calcio, sulla sua visione al gioco, sulle sue attenzioni alla fase difensiva, ma quando si analizza l’ultima stagione bisogna tenere presente che un mese prima della fine del campionato era in lotta scudetto. Non è un tecnico che fa divertire con il gioco, ma tremendamente concreto e che sa difendersi in maniera impeccabile. La bellezza del calcio è che si può giocare in tanti modi, ma l’obiettivo comune è quello di arrivare alla vittoria. Allegri, a Napoli, troverà una squadra più forte del Milan. Bisognerà capire come il Napoli vorrà intervenire sul mercato. Credo che l’idea di partenza sia giocare con il 4-3-3. Lui è anche molto bravo a cambiare a partita in corso ed a leggere la partita.

De Bruyne secondo me resta, perché è un giocatore che piace ad Allegri e gli vorrà dare massima fiducia. Allegri vorrà valutare tutti i rientri dai prestiti, come Lang che è destinato a restare. Lucca ha voglia di rivincita, ma bisognerà capire come verrà valutato e quale sarà la scelta su Lukaku. La sostituzione di Conte era molto complicata dal punto di vista dello spessore del sostituto e Allegri ha uno spessore importante. Ha un ottimo curriculum anche in Champions".