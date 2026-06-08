Video De Bruyne sull'infortunio: "Che peccato, avevo iniziato bene col Napoli e mi sentivo in forma"

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Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha raccontato il percorso di recupero seguito in Belgio dopo la lesione al bicipite femorale.

Nel corso di un'intervista rilasciata oggi da Move to Cure, il canale del team di fisioterapisti che ne ha curato il recupero dall'infortunio, il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha raccontato il percorso di recupero seguito in Belgio dopo la lesione al bicipite femorale.

Come hai vissuto l'infortunio?

"È difficile da spiegare davanti a una telecamera. All'inizio ero spaventato perché due anni fa avevo già avuto un problema al bicipite femorale. Per questo ho deciso di svolgere la riabilitazione qui, dove ho piena fiducia in Lieven e nel suo staff."

Perché hai scelto di completare il recupero in Belgio?

"Abbiamo deciso di portare avanti qui anche l'ultima fase del lavoro sul campo. In pratica sono rimasto per tutto il percorso riabilitativo e penso che sia stata la scelta migliore."

Sul rientro in campo

"Non ho mai avuto ricadute né momenti in cui mi sentissi male. Non ho avvertito dolore o particolari fastidi. È un peccato perché avevo iniziato molto bene la stagione e mi sentivo in ottima forma, ma guardo avanti con fiducia."

Quando pensi di tornare al top della condizione?

"Spero di essere al meglio il prima possibile. Mi sento pronto e sono convinto che dopo un paio di partite ritroverò completamente la mia condizione."