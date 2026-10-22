De Canio: "Allegri coerente, aveva accettato rosa del Napoli già in estate"

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a “Febbre a 90” su Vikonos Radio, commentando il momento degli azzurri alla vigilia del big match con la Roma e dopo il 4-3 al Bodo/Glimt in Champions League. Al centro dell’analisi le scelte di Allegri e la ritrovata fiducia di una squadra reduce da giorni complicati.

“Il Napoli sta facendo progressi, con il Bodo mi è molto piaciuto nell’atteggiamento ma è naturale che nella fase difensiva, come ha detto lo stesso Allegri, debba migliorare molto. La squadra deve migliorare in sè, posso dire comunque che più qualità c’è in mezzo al campo, maggiori sono le possbilità di fare gol, per cui mi è piaciuta molto l’idea di mettere De Bruyne in cabina di regia.

Anche con il Villareal il Napoli era in controllo, poi l’errore di Politano l’ha disunito rallentandone il processo di crescita che sta facendo con il nuovo tecnico. Devo anche constatare che ci sono problematiche risalenti allo scorso anno che non sono state ancora risolte. Gli infortuni hanno

inevitabilmente penalizzato non poco la squadra.

Napoli-Roma? Sabato sarà una partita molto interessante, la Roma è una bellissima realtà, non ha avuto molta continuità ma in questi due anni con Gasp è cresciuta, come ha fatto invece il Napoli ormai da tempo.

Modulo? Ogni squadra ha la sua identità, non è una novità il 3-4-3 di Gasp, la vera novità è l’interpretazione della squadra. Non esistono sistemi di gioco perfetti, si deve capire che è la capacità dei calciatori nell’interpretare una sfida o un modulo a rendere un team vincente. Il Napoli ha una sua identità da parecchi anni, il problema è purtroppo che nel calcio ci sono gli inconvenienti, gli infortuni, i cali di forma: se una squadra non può contare su tutti gli effettivi le cose cambiano.

L’aspetto psicologico? Allegri è coerente, ha accettato la rosa che il Napoli gli ha messo a disposizione e fa giocare tutti i calciatori. Poi sta a Lucca ripagare il tecnico della fiducia, si tratta di una questione mentale, che va al di là dell’aspetto squisitamente tecnico”.