Pasculli critica Allegri: “Non ha ancora trovato il sistema giusto! Squadra lenta, non aggrediva"

Pedro Pasculli critica la prestazione del Napoli contro il Bodo/Glimt e analizza le possibili scelte di Allegri per la Roma.

Nonostante la vittoria in Champions League contro il Bodo/Glimt, la prestazione del Napoli non ha convinto Pedro Pasculli. L'ex calciatore, intervenuto ai microfoni di "Terzo Tempo Champions - L'InFedele", trasmissione in onda su Televomero, ha espresso diverse perplessità sul gioco della squadra di Massimiliano Allegri, giudicata troppo lenta e poco aggressiva. Pasculli ha inoltre sottolineato le difficoltà nei movimenti offensivi, indicando De Bruyne come il migliore in campo nel primo tempo e soffermandosi sull'importanza del recupero di Anguissa in vista della sfida contro la Roma.

“Non è che sia stata una grande prestazione del Napoli, con tutto il rispetto per il Bodo/Glimt, che ha fatto bene contro tutte le squadre italiane. Però io credo che Allegri non abbia ancora trovato il sistema giusto. Il migliore in campo nel primo tempo è stato De Bruyne, che ha una certa età. Davanti mancavano dei movimenti. Penso che il Napoli possa fare molto di più. Ho visto una squadra lenta, che non aggrediva l'avversario. Credo che Allegri farà riposare qualcuno contro la Roma. Ma deve ritrovare Anguissa, che è importantissimo e che non aveva i 90 minuti nelle gambe. Magari cambierà qualcosa, perché incontrerà una grande squadra”.