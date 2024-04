De Canio: "Il Napoli avrebbe dovuto avere 12-13 punti in più. JJ? Quanto mi sarei arrabbiato..."

Gigi De Canio è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni

TuttoNapoli.net

Gigi De Canio è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il rigore procurato dal Napoli va analizzato. Juan Jesus ha fatto un errore grave, individuale e non di squadra, se fossi stato l’allenatore del Napoli mi sarei arrabbiato per come ha provocato il penalty, doveva aspettare l’attaccante della Roma andasse sul pallone e poi adeguarsi visto che andava verso l’esterno del campo.

L’annata eccezionale dell’anno scorsa è irripetibile, quest’anno si potevano prevedere delle difficoltà ma non così. Il Napoli avrebbe dovuto avere almeno 12-13 punti in più. Il clima negativo intorno alla squadra si è avvertito ed ha condizionato il cammino degli azzurri”