De Giovanni: "Il Napoli era senza 5 titolari. Se li riavrà tutti resterà in alto"

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A parlare di Napoli alla radio di Tuttomercatoweb.com è stato lo scrittore e tifoso partenopeo Maurizio De Giovanni. Di seguito alcuni estratti: "La piazza non è molto tranquilla, la vittoria di ieri però è stata fondamentale. Al Napoli mancavano 5/11 tra i titolari e 7/16 in rosa. Non sono pochi. Sono mancanze importanti, soprattutto fisiche. Se tu levi certi giocatori, levi un'identità di gioco. Ha segnato Lobotka perchè il Napoli premia gli inserimenti dei centrocampisti.

I problemi cambiano la faccia della squadra, mi riferisco soprattutto ad Anguissa e McTominay. Ora piano piano dovrebbero cominciare a rientrare, da dopo la sosta. La prospettiva non è male. I problemi più profondi? Non ha fatto mercato, ha scelto di non farlo e quindi vuol dire proporre gli stessi giocatori e con infortuni seri alle spalle. Il problema è farli stare in salute con costanza. Se li ha tutti questi giocatori, può rimanere ai piani alti, ma non c'è questa sicurezza di averli con costanza". Di seguito il podcast audio integrale