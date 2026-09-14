Woltemade fa già discutere, l'ex Juve Rampulla: "Per ora è impresentabile!"

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L'ex portiere Michelangelo Rampulla, ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sulla Juve ed anche su Woltemade, attaccante che i bianconeri hanno preso negli ultimi giorni di mercato e che era stato seguito anche dal Napoli: "Che aria tira? Dico che siamo alla quarta partita, diventa complicato. Le vittorie aiutano a vincere, si dice. La partita di Sassuolo è strana. La Juve ha avuto tante occasioni per vincerla, ma non devi perderla in quel modo. Mi sembra una Juve un po' scollata. Poi ti presenti con 10 stranieri, i campionati con solo stranieri non li vinci. Per fortuna c'è il portiere italiano. Mi dispiace vedere un Juve così. Non mi sembra una squadra quadrata. Una volta gli italiani talentuosi la Juve li prendeva, ora perchè prende stranieri che non rendono?".

Woltemade come lo ha visto?

"Facciamolo giocare con continuità. Mi ha impressionato, ma in negativo. Ha sbagliato un gol di testa...Diamogli tempo, era la prima da titolare, però...".

Come ha visto Kolo Muani?

"E' un vero problema, non può giocare così. Deve trovare Spalletti una soluzione, che si Nico Gonzalez punta magari. Per ora Kolo Muani e Woltemade sono impresentabili".

Ma che apporto hanno da Conceicao e Alajbegovic?

"Penso a Vialli, che quando qualcuno non gli dava palla lo prendeva per le orecchie. Serve dare la palla, no mille finte".

E' a rischio Spalletti?

"Secondo me Conte entrerebbe in corsa solo per la Juve".