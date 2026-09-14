Napoli-Bologna, Scotto: "Allegri rischiava di finire in discussione, ma ha due meriti..."

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Il Napoli batte il Bologna grazie al gol di Lobotka, su assist di Favasuli e può respirare, così come respira Allegri che rischiava di finire subito in crisi. Ne ha parlato il giornalista Giovanni Scotto sul suo canale youtube: "E' stata una partita importante, Allegri si salva, non era in discussione ma senza battere il Bologna lo sarebbe entrato in discussione perché poi c'è anche la sosta lunga. Una sosta lunga che è opportunità per alcuni club che hanno allenatori che non vanno ancora bene, e senza battere il Bologna Allegri sarebbe stato ufficialmente in crisi al di là anche di chi in maniera ossessiva e forse pure ridicola si lanciano in una difesa d'ufficio di Allegri che è sfacciata. Si deve analizzare senza difendere o attaccare, l'unico interesse deve essere il Napoli.

Favasuli è un po' il simbolo di un Allegri criticato anche a livello nazionale, per un calcio che si dice antico, forse con pregiudizio, ma il Napoli finora è stato un po' deludente, soprattutto negli atteggiamenti nei primi tempi passivi, prudente per non essere passivo, ma non è il caso di ieri perché costretto a fare la partita e quando fa la partita è diverso, anche se spinge in maniera leggibile e scontata. Allegri però ha due meriti: il ruolo di De Bruyne mi è piaciuto molto, centrale nel gioco del Napoli, una sorta di regista avanzato, un leader, ha anche corso tanto e dato palloni interessanti. Nelle idee di Allegri c'era proprio questo, poi col ritorno di McTominay c'è bisogno di trovare una soluzione anche se va gestito. E poi Favasuli, lieta sorpresa, anche emozionante vedere un giovane bravo e perbene che entra benissimo sia in Champions che in campionato, ha fatto cose grandiose in entrambe le fasi, l'assist, energia, mi è piaciuto molto anche da esterno destro alto".