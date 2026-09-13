Biazzo avverte il Napoli: "Bisogna evitare quella sofferenza nei finali di partita"

Biazzo avverte il Napoli: "Bisogna evitare quella sofferenza nei finali di partita"
Oggi alle 20:04Le Interviste
di Antonio Noto
Biazzo promuove il Napoli ma avverte Allegri sulla gestione dei finali di partita.

Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna. Una prestazione positiva per la squadra di Massimiliano Allegri, secondo Biazzo, che ha però evidenziato un aspetto sul quale gli azzurri devono ancora lavorare: la gestione degli ultimi minuti delle partite.

Biazzo: "Se ti abbassi puoi rovinare tutto"

Biazzo ha messo in guardia il Napoli dal rischio di abbassarsi eccessivamente nel finale, concedendo agli avversari la possibilità di riaprire partite già indirizzate: "Il Napoli bene quest’oggi, ma deve evitare quei finali di partita. Se ti abbassi quei 10 minuti poi puoi trovare il matto che indovina la grande giocata e fai la frittata rovinando tutto. Bisogna evitare quella sofferenza anche col Bologna".