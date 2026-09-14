Hamsik: "Ho detto due volte 'no' ad Allegri, ma lo stimo. Futuro? Parlo con ADL..."

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In occasione del prestigioso riconoscimento ricevuto al Premio Artis Suavitas 2026, l’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per ripercorrere il suo legame indissolubile con la città e commentare l'attualità della squadra: “La scelta di legarmi a Napoli per sempre è stata naturale. Ci sono voluti alcuni anni per costruire questa forza e questo rapporto, ma dopo tre o quattro anni ero sicuro che questa maglia l'avrei indossata a lungo. I rifiuti ad altre squadre italiane o estere? Ho vari tatuaggi che mi porto con me per ricordo di Napoli, per quello che siamo riusciti a fare. È il minimo che potevo fare per Napoli. Ho detto qualche volta ‘no’ ad altre destinazioni e di queste scelte sono contentissimo e mai pentito".

Spazio anche a un commento sulla vittoria recente della squadra guidata da Allegri contro il Bologna: "Ieri sono stato felicissimo per l’esito della partita e per il gol di Lobotka, è riuscito anche a fare qualche inserimento in più, a essere più vicino alla porta e alla fine con un bell’assist di Favasuli siamo riusciti a portare tre punti". I rifiuti in passato ad Allegri. "Ho detto due volte 'no' ad Allegri in passato - ha proseguito Hamsik -, ma ho molta stima nei suoi confronti. Un mister forte, con tanta grinta ed esperienza".

In chiusura, la battuta più attesa sul possibile ritorno futuro nei quadri del club azzurro, strizzando l’occhio a una data dal forte valore simbolico: “Un futuro insieme al Napoli? Non è assolutamente impossibile, mai dire mai. Sono in contatto con il presidente, abbiamo già parlato di qualche rapporto, ma adesso non è il periodo più facile per me: sono in Slovacchia, mi dedico ai bambini e per adesso è questo quello che voglio fare. Magari sarà la volta buona il ’27… l’anno 27, il numero 27 so che per me ha un significato particolare!”