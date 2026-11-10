Tacchinardi punge Sabatini: “Non avevi detto che Haaland era un Lucca che ce l’ha fatta?”

Botta e risposta tra Sandro Sabatini e Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista replica tirando in ballo una sua vecchia battuta su Haaland e Lucca.

Siparietto acceso negli studi di Pressing, trasmissione in onda su Mediaset, tra il giornalista Sandro Sabatini e l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi. A dare il via al confronto è Sabatini, che stuzzica l'ex juventino ricordando una sua precedente presa di posizione su Lucumì, difensore della Juventus, ritenuto da Tacchinardi un titolare imprescindibile: "Ma tu avevi detto che Lucumì doveva essere sempre titolare, per me dovrebbe giocare sempre Gatti, altro che Lucumì".

La replica su Haaland e Lucca

La risposta di Tacchinardi non si fa attendere e sposta il confronto su una vecchia dichiarazione di Sabatini relativa all'attaccante del Manchester City: "Va bene, ma tu invece non eri quello che aveva detto che Haaland era un Lucca che ce l’ha fatta?". Il giornalista replica rivendicando la propria ironia e invitando l'ex calciatore a non prendersela: "Era una battuta, e mi prendo la responsabilità delle mie battute. Ma tu non ti impermalosire".