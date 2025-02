De Maggio: “Infortunio Neres? Mi aspetto la difesa a tre con Raspadori dal 1′”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Sarà una guerra di nervi tra Napoli ed Inter, forse anche mediatica. Indossiamo l’elmetto perchè adesso si entra nei mesi decisivi. L’Inter non ha altra strada, se non va a prendere i parametro zero non può fare mercato perchè non ha un euro da investire. Inter famelica ieri, ma ho visto anche un po’ di nervosismo diffuso nell’ambiente nerazzurro.

Infortunio Neres? Secondo me Conte riproporrà la difesa a tre con Raspadori dietro a Lukaku o potrebbe affidarsi anche a Simeone”.