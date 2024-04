De Maggio: “Manna sarebbe un grande colpo, mi sono battuto per una soluzione del genere”

"Ha un passato importante al Forlì ma soprattutto in Svizzera, ha portato con pochissimo budget il Lugano per due volte in Europa League".

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: "Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe già scelto il futuro ds, abbiamo avuto anche noi conforme. Si tratterebbe di Giovanni Manna, colui che ha dato il via al progetto Juve Next Gen e ha tirato fuori tanti giocatori dal settore giovanile della Juventus che oggi militano in prima squadra o in altri club di Serie A come Soulé. Ha un passato importante al Forlì ma soprattutto in Svizzera, ha portato con pochissimo budget il Lugano per due volte in Europa League.

Mi sono battuto a più riprese affinché la società andasse in questa direzione, cioè puntasse sul settore giovanile in modo concreto con investimenti molto seri, fondando anche l’Under 23 facendo un progetto molto credibile. Si ripartirebbe con tanti giovani e con la cittadella dello sport. Se si dovesse andare in questa direzione ritengo che sarebbe quella corretta, sarebbe un grande colpo della società, perché purtroppo la stagione di quest’anno aprirà a molti ragionamenti. Sono tutti in discussione, tutti sotto esame, ci sarà una rivoluzione a giugno".