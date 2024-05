De Maggio replica ad ADL: "L'illuso è lui che pensava di poter rivincere senza Spalletti e Giuntoli"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Pioli? E’ un errore bocciare uno prima che arrivi, ha vinto uno scudetto e dal punto di vista tattico è bravissimo. Il #Pioliout oggi è follia. Il nome del nuovo allenatore lo conosceremo il 29 maggio, il Napoli l’ha già scelto l’allenatore ma non può essere annunciato perchè è sotto contratto.

Non c’era convinzione totale su Conte, perciò non arriverà. O hanno fatto Pioli, già da tempo, o hanno fatto Italiano, ma non mi risulta ci siano stati contatti. A meno che De Laurentiis non sia stato così rapido e scaltro per convincere Gasperini. Le parole di De Laurentiis? L’illuso era lui che pensava di poter rivincere senza Spalletti e Giuntoli. Se avesse fatto scelte diverse, con allenatori diversi allora forse avrebbe avuto ragione”.