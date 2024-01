De Paola: "Giusto cambiare modulo, il Napoli di Spalletti non esiste più"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Dendoncker e i nuovi rinforzi possono dare subito una mano, perché nel Napoli si sta finalmente vedendo uno spirito nuovo e una volontà di cambiare. Grazie a Dio ora qualcuno si assume le sue responsabilità e cerca una strada tecnica diversa.

Nonostante le assenze, il 5-4-1 di Mazzarri ha reso possibile giocarsela alla pari contro l'Inter capolista. Giusto lasciarsi alle spalle il 4-3-3, basta vivere nel totem tattico calato dall'alto. Ormai il Napoli di Spalletti non esiste più, si dia spazio a quello di Mazzarri. Questo atteggiamento può funzionare contro le squadre propositive, mentre più qualità servirà nelle squadre di bassa-media classifica che si chiudono di più. Mazzarri ha dato organizzazione e sta cambiando pelle alla propria squadra, che ora non vive più svarioni in difesa".