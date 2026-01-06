Del Genio: "Ho letto questa soluzione per Verona, ma non mi convince"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio parlando delle future scelte di formazione di Conte per il tour de force di gennaio: "Facendo qualche nome, sento dire che debba giocare Lucca, ma è un momento particolare, non sa neanche se resta. Andiamo per ordine. Uno lo devi cambiare per forza perché Neres non c'è e devi scegliere se mettere Lang con Elmas a destra oppure se ricorri a soluzioni che però vanno a toccare troppe cose, come un difensore in più e Di Lorenzo e Politano che scalano avanti. Ma io non lo farei.

Spinazzola magari invece me lo tengo per Milano dato che c'è Gutierrez. E dietro poi qualche rotazione si può fare e c'è gente affidabilissima. A centrocampo le soluzioni sono ovviamente forzate".