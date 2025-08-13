Del Genio: "I nuovi dovranno aspettare. Sorpreso anche dalle parole di Conte sui portieri. Sarà difficile…”

Nel corso di "Ne Parliamo da Castel di Sangro" su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le parole di Antonio Conte nella conferenza rilasciata oggi in ritiro: "I giocatori nuovi devono aspettare? Questa non è una regola fissa nel calcio, perché l'anno scorso sono arrivati Buongiorno, McTominay e Lukaku, questi ultimi due senza fare nemmeno un giorno di ritiro. Subito titolari e subito bene, non hanno aspettato un bel niente. Quest'anno i nuovi sono arrivati al primo giorno di ritiro e abbiamo capito che qualcuno dovrà aspettare un mese e qualcun altro due e sei mesi. Dovranno fare molta strada per avvicinarsi ai titolari, le parole di Conte di oggi ci parlano di quattro giocatori chi prima e chi dopo. Beukema, io mi meraviglio, è un giocatore già da due anni titolare in Serie A. Ma abbiamo capito che anche lui dovrà segnare il passo difronte a Juan Jesus, fin quando non ci sarà Buongiorno. Poi Marianucci dovrà aspettare molto di più, Lucca e Lang dovranno anche un attimo modere il freno. Poi sugli altri due, veniamo al passaggio che mi ha sopreso. Per quanto riguarda De Bruyne, non parliamo nemmeno, si sapeva che diventava subito titolare visto il livello di giocatore che stiamo parlando.

Su Milinkovic-Savic la prima parte della dichiarazione per la potevo anche aspettare, ma la seconda parte mi ha sorpreso molto perchè avremmo due portieri. Non è una scelta molto frequente nel calcio, ma l'accettiamo. Ma la seconda parte del discorso di Conte sui portieri 'Se uno dei due prenderà nettamente il sopravvento', significa che ad un certo punto uno farà dieci partite di fila e avrà preso nella considerazione di Conte il sopravvento. Difronte a questa eventualità, l'altro che fa? Milinkovic-Savic ha firmato un quinquennale e viene a fare la riserva? Oppure Meret rischia di perdere i Mondiale diventando l'alternativa di Milinkovic? Quindi è una situazione molto difficile da gestire, soprattutto se uno dei due prenderà il sopravvento. Il mio augurio è che non lo prenda nessuno, è che facciano tutti e due molto bene alternandosi tutto l'anno. E così il problema è rinviato di un anno".