Podcast Tutti pazzi per Palestra, Di Marzio: "L'inter vuole fare uno sforzo importante"

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Le parole di Gianluca Di Marzio nel corso di “Caffè Di Marzio”, il podcast nato dalla collaborazione tra Tuttomercatoweb.com e Gianlucadimarzio.com

Gianluca Di Marzio nel corso di “Caffè Di Marzio”, il podcast nato dalla collaborazione tra Tuttomercatoweb.com e Gianlucadimarzio.com, ha raccontato i retroscena emersi durante la festa per i 30 anni della P&P Sport Management di Federico Pastorello a Montecarlo, definita un vero e proprio “anticipo di mercato” per la presenza di dirigenti e operatori del calcio europeo.

Tra i temi affrontati, il futuro di Alisson: il Liverpool avrebbe deciso di trattenerlo, spingendo così la Juventus a cercare un nuovo portiere di alto livello. Si è parlato anche di Jones, centrocampista seguito dall’Inter, con contatti avvenuti tra Ausilio e il ds dei Reds Richard Hughes, anche se resta distanza sulla valutazione del giocatore.

Sul fronte Inter, invece, la pista Vicario viene considerata quasi sfumata. I nerazzurri puntano su Martinez come titolare e valutano Provedel come vice, mentre resta forte l’interesse per Palestra, operazione che dipenderà dalle condizioni economiche dei prossimi giorni.