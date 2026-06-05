Del Genio: "Milan ha 9 giocatori ai Mondiali, perché dite che rosa Napoli è molto più forte?"

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Il giornalista Paolo Del Genio mette a confronto le rose di Napoli e Milan e solleva un dubbio, mettendo in evidenza un dato

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, ha commentato i temi principali in casa Napoli: "Dobbiamo sperare che il Napoli poi si manifesti come organico più forte del Milan: è una cosa su cui molti si sbilanciano. Io non mi sbilancio e ho un dato a sostegno della tesi: il Milan porta 9 giocatori ai Mondiali e alcuni giocano in nazionali che lottano per vincerlo, come la Francia. Il Napoli ai Mondiali ne manda 4 più Lang. Quindi onestamente tutta questa certezza... non voglio fare il confronto giocatore per giocatore, però perché si dice sta frase che non c'è paragone tra l'organico del Napoli e del Milan?

Loro avevano anche una buona panchina con giocatori buoni dietro ai titolari. Non lo so perché secondo molti non c'è questo paragone: secondo me quest'anno Conte è stato molto più bravo di Allegri, chiamiamo le cose con il loro nome. Tra l'altro Conte aveva anche le coppe, ha avuto gli infortuni, ha vinto la Supercoppa. Allegri non aveva le coppe, ha avuto meno infortuni: è stato meglio Conte l'anno scorso. Ora speriamo che l'anno prossimo Allegri sia meglio del Conte dell'anno scorso".