Del Genio: "Nel secondo tempo squadra più bassa, ma ci sta. Il motivo del sostituto di Olivera"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Atalanta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Pure l’Inter ha avuto le sue difficoltà a Bergamo. Mazzarri ha detto che studierà il secondo tempo perché a volte la squadra si è abbassata troppo ma ci sta, nessuno può pensare di andare a Bergamo e fare per tutta la partita la prova del primo tempo.

Olivera? Ha schierato Juan Jesus perchè non voleva toccare Natan che ha fatto molto bene anche oggi, come praticamente in tutte le partite".