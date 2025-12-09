Del Genio: "Oggi in porta veloci e il modulo aiuta: sul 2-1 potevano segnare 2 difensori"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato a Canale 8 a Ne Parliamo il Lunedì del nuovo modulo del Napoli e della forza della squadra di Conte: "Stiamo arrivando in porta con la velocità e questo destabilizza le difese avversarie grazie ai nostri attaccanti che sono difficili da contenere. Non c'è una tattica per bloccarli.

Quando il Napoli ti chiama a venire fuori e poi vai subito in verticale, fanno tutti fatica. Se poi un allenatore decide di marcare Neres con Koopmeiners, meglio ancora. Sul secondo sigillo di Hojlund ci sono altri tre giocatori che possono fare gol tra cui Di Lorenzo e Spinazzola, due esterni. Vi domando: giocando a quattro ci arrivavano? Io credo di no. Quindi anche il modulo conta. La squadra è impressionante anche per forza di far gol di testa. Ce ne sono almeno sette che possono segnare dei titolari".