Del Genio su Natan: "Critiche esagerate! Vogliono far vedere che ne capiscono, ma cos'ha sbagliato?"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica: "Le critiche verso Natan sono veramente esagerate. Vogliono far vedere che ne capiscono e ci spiegano la postura, il movimento, ma in realtà è una grande giocata di Alaba e Bellingham. Oltre quell’azione poi vorrei capire quali errori avrebbe fatto in questo periodo. Smettetela di far vedere che ne capite quando non vedete neanche un passaggio a 2 metri".