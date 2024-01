Del Genio sul caso Osimhen-Kvara: "Napoli vieti interviste con una clausola nel contratto!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sul caso Osimhen-Kvaratskhelia

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così sul caso Osimhen-Kvaratskhelia dopo le dichiarazioni dell'agente di quest'ultimo sul nigeriano: "Io non capisco perché si dà ancora spazio ai procuratori. Io l’ho detto anni fa e lo porto avanti: parlano per le loro aziende, per interesse e pubblicità.

E’ come far parlare gratis uno che vende un prodotto. Facendo finta di parlare di calcio e del Napoli loro parlano di cosa gli conviene e nascono queste situazioni. Nei contratti il Napoli aggiungesse l’ennesima pagina impedendo interviste sul Napoli".