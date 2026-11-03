Domanda dettagliata su costruzione e pressione, Allegri glissa: "Non lo so, dipende da Farioli”
In chiusura della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Porto, è arrivata dalla stampa portoghese una domanda molto dettagliata sul modo di costruire del Napoli, con De Bruyne tra i centrali nell'ultima a Torino, e sulla prima linea di pressione del Porto che si alterna con due o tre elementi (due attaccanti o l'aggiunta di una mezzala) per pareggiare numericamente la costruzione. Allegri però ha preferito non approfondire il tema, rispondendo con poche parole come alle precedenti domande. Di seguito il passaggio specifico.
Contro la Juve si abbassava De Bruyne tra i centrali per avere superiorità contro la prima pressione della Juventus. Voi forse giocherete a 3 contro un 4-4-2 in prima pressione. Si aspetta che il Porto mantenga l'inferiorità numerica in prima pressione 3 contro 2 o venga a pareggiare alzando un centrocampista per l'uno contro uno? "Questo non lo so, dipende da cosa deciderà Farioli. Noi sappiamo che sia in parità numerica che in superiorità bisogna comportarsi in due modi completamente diversi".
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