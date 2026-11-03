Sabatini: "Per ADL, Allegri non è Garcia. E il Napoli ha avuto calendario tosto"

Sabatini: "Per ADL, Allegri non è Garcia. E il Napoli ha avuto calendario tosto"TuttoNapoli.net
Oggi alle 17:10Le Interviste
di Fabio Tarantino

"Nella testa di De Laurentiis Allegri non è Garcia con tutto quello che ne consegue a livello di riflessioni". Lo dice Sandro Sabatini, giornalista, a Sportmediaset. Questo il suo commento alla stagione del Napoli: "I numeri vanno spiegati. Per esempio, il Napoli in campionato è l'unica squadra ad aver affrontato le tre più forti che sono in Champions, ovvero Roma, Como e Inter oltre alla Juve.

Quindi il Napoli ha avuto il calendario più difficile. Poi c'è una situazione di infortuni notevole. Pare che anche Adl abbia chiamato il responsabile dello staff medico del Napoli per chiedere spiegazioni. A gennaio il mercato sarà vincolato alla classifica".