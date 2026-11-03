Sabatini difende Allegri: “Sarà l’amichettismo, ma per me il Napoli può germogliare”

Sandro Sabatini, nel podcast con Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani, ha parlato del momento del Napoli e ha commentato così gli ultimi risultati della squadra azzurra che domani sarà impegnata in Champions League sul campo del Porto di Farioli: “Allegri? I risultati gli stanno dando torto, magari sarà l’amichettismo, ma vedo che la squadra può anche germogliare qualcosa di buono se giocano i giocatori migliori”.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.