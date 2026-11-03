Hojlund e De Bruyne disponibili per il Porto? L'annuncio di Allegri in conferenza
"Hojlund è sfebbrato, De Bruyne oggi faremo allenamento e dopo vedremo se sarà a disposizione per domani". Questa la risposta di Max Allegri in conferenza sui due giocatori in dubbio per domani.
Preoccupato dalla situazione infortuni? Quant'è condizionante lavorare così? "La partita di domani è difficile perché il Porto viene da 10 vittorie in campionato e pure in Champions hanno fatto delle buone partite. Per quanto riguarda noi, parlare serve a poco, c'è da fare una bella prestazione. In Champions League abbiamo il destino tra le nostre mani perché con 10 punti riusciremmo ad andare minimo ai playoff. Ma poi c'è da sistemare il campionato, che è la cosa più importante".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliDa 0 a 10: i 27 mln che salvano Allegri, la frase shock di Landucci e la spiegazione per cui ADL non ha fatto mercato di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
04 nov 2026 21:00
UEFA Champions League 2026-2027
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Porto
|Napoli
In primo piano
Allegri a Sky: "Faremo gara di sofferenza, ci servirà. 11 gol presi negli ultimi 30'? Serve voglia!"
LiveAllegri in conferenza: “Sarà gara di sofferenza! E’ importante, ma sistemare il campionato di più. Decisive Brugge, Sabah e Viking…”
Davide BarattoTuttonapoliAllegri, è game over? Il risultatista con la media punti da retrocessione tra Milan e Napoli
Davide BarattoLiveLanducci in conferenza: "Serve fiducia! Juve ha meritato, non puoi farli tirare così liberi! Su De Bruyne e Di Lorenzo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante inversione di Allegri, la scena terrificante, la scelta ammazza-tifo e Hojlund che torna biondo
Pierpaolo MatroneManna: "Conte mi ha fatto crescere, Allegri vuole la rivincita! Su ADL, McT, KDB e gli altri colpi..."
Antonio NotoLiveLanducci in conferenza: “Critiche poco obiettive. Ho sentito Allegri? Non ancora, sarà contento. Su Lang..."
Arturo MinerviniMonza-Napoli 1-4, le pagelle: Hojlund si sblocca, Politano incide! Gioia Rafa, cresce Lang
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com