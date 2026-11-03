Hojlund e De Bruyne disponibili per il Porto? L'annuncio di Allegri in conferenza

"Hojlund è sfebbrato, De Bruyne oggi faremo allenamento e dopo vedremo se sarà a disposizione per domani". Questa la risposta di Max Allegri in conferenza sui due giocatori in dubbio per domani.

Preoccupato dalla situazione infortuni? Quant'è condizionante lavorare così? "La partita di domani è difficile perché il Porto viene da 10 vittorie in campionato e pure in Champions hanno fatto delle buone partite. Per quanto riguarda noi, parlare serve a poco, c'è da fare una bella prestazione. In Champions League abbiamo il destino tra le nostre mani perché con 10 punti riusciremmo ad andare minimo ai playoff. Ma poi c'è da sistemare il campionato, che è la cosa più importante".