Politano a Sky: "Infortuni? Niente alibi! Il Napoli non può stare così in classifica!"
L'attaccante del Napoli Matteo Politano ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia di Porto-Napoli.
Sulla morte di Jesus de Miguel
"Una tragedia. Siamo rammaricati per la famiglia, per il club e tutti quanti. Ci teniamo a fare le condoglianze".
Sui problemi della squadra
"Sicuramente questo è un anno complicato, difficile da spiegare per come è iniziato. Non riusciamo a dare continuità ai risultati. C'è da capire bene, domani c'è la possibilità di riscattarci ma serve più cattiveria nel difendere e nell'attaccare".
Sull'atteggiamento in campo
"L'atteggiamento è alla base per vincere le partite. Puoi mettere in panchina chi vuoi ma se non hai l'atteggiamento è dura".
Sugli infortunati
"Anche l'anno scorso abbiamo avuto parecchi infortuni, ma non così tanti tutti insieme. Ma domani arriviamo a undici e quelli dovranno bastare per vincere la partita".
II Napoli incassa molti gol nei minuti finali
"Nei finali soffriamo ma è un insieme di tante cose. Un po' la stanchezza, un po' la concentrazione. Servirà tirar fuori qualcosa in più. Una squadra come il Napoli non può essere messa così in Serie A e in Champions".
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