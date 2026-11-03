Adani: "Da McTominay e De Bruyne mi aspettavo di più. Non si divertono..."
Il Napoli finisce al centro dell’analisi di Lele Adani a “Viva el Futbol”. Tra una Champions League che entra nel vivo e un campionato da inseguire, l’ex difensore ha messo sotto la lente il momento degli azzurri.
"Il Napoli ha buttato via un'occasione incredibile contro la Juventus in un clima ostile e di contestazione per i bianconeri. Mi sarei aspettato una partita diversa dopo Monza. E sono sincero, da un animale da duello come McTominay mi aspettavo di più. Lo dico con rispetto e passione per lui. Parliamo dell'uomo scudetto con Anguissa. Anche da De Bruyne mi aspettavo di più. Non si è divertito nessuno. Perché criticare allora solo Lucca? Non è giusto. E' facile".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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