Ultima spiaggia col Porto? Allegri: "No, ecco i punti che servono per i playoff"

Ultima spiaggia col Porto? Allegri: "No, ecco i punti che servono per i playoff"
Oggi alle 18:20Le Interviste
di Fabio Tarantino

Alla vigilia della sfida contro il Porto, Massimiliano Allegri ha ridimensionato il peso della gara in conferenza stampa, chiarendo quali siano gli obiettivi della squadra in Champions League: “Domani non è l’ultima spiaggia. Con 10 punti si va ai playoff. Domani è una partita importante, Manchester è una partita importante ma quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Club Brugge, Viking e Sabah”.