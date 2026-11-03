Ultima spiaggia col Porto? Allegri: "No, ecco i punti che servono per i playoff"

Alla vigilia della sfida contro il Porto, Massimiliano Allegri ha ridimensionato il peso della gara in conferenza stampa, chiarendo quali siano gli obiettivi della squadra in Champions League: “Domani non è l’ultima spiaggia. Con 10 punti si va ai playoff. Domani è una partita importante, Manchester è una partita importante ma quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Club Brugge, Viking e Sabah”.