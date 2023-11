Dott. De Nicola: “Rientro Osimhen? Sta alla gestione di Garcia, altrimenti si rischiano ricadute"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico SSC Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico SSC Napoli: "Ritrovo un bel Napoli, per quanto conti solo il risultato alla fine. A Salerno, ho rivisto un'ottima squadra e i tre punti dell'Arechi sono importantissimi per la nostra classifica. Ora siamo di nuovo in zona Champions, che è il vero obiettivo della squadra secondo me. Rivincere il campionato è possibile, ma è molto, molto difficile.

Rientro Osimhen? Lui sicuramente sa bene che deve valutare con cautela il proprio recupero. Se torna, significa che è di nuovo in forma. Se sono passate tre settimane, venti giorni sono i canonici per ritrovare la forma migliore. Poi Osimhen dovrà riprendere un po' di forma per completare l'iter riabilitativo.

Pericolo ricadute? Il Napoli può farci ben poco, se non elasticizzare al massimo il muscolo interessato e cicatrizzarlo al meglio. Poi molto dovrà fare l'allenatore nel gestire il minutaggio e schierarlo solo quando il calciatore sarà al 100% recuperato".