Il primo ds che puntò su Lucca: "Ragazzo particolare, ma giocatore di livello! A Napoli va aiutato"

Renzo Castagnini, oggi al Frosinone, lo portò al Palermo e fece partire la storia di Lorenzo Lucca tra i professionisti.

Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, è stato uno dei primi dirigenti a puntare su Lorenzo Lucca e ha parlato del momento dell'attaccante del Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Quella di Lucca è una storia da raccontare. Ero al mercato, dissi al presidente (del Palermo, ndr) che non avevo mai fatto la Serie D e di chiamarmi nel caso fossero saliti in Serie C. Lucca era al Torino, Bava (al tempo responsabile delle giovanili del Torino, ndr) mi disse che non lo voleva dare. Al mercato esco fuori a fumarmi una sigaretta, lo incontro e mi dice che lo potevo prendere perché non avrebbe rinnovato il contratto. Io non ci credevo, non dissi niente a nessuno perché volevano una punta di nome. Ho ricevuto critiche, mi hanno detto di tutto...

In D ha giocato poco, abbiamo vinto il campionato, dissi al procuratore che in C lo avremmo tenuto. Fino a novembre non ha giocato, io lo invitavo a casa, gli facevo gli spaghetti, sentivo che potesse fare qualcosa di importante questo giocatore. Contro il Bari andai in panchina, stavamo perdendo e dissi al mister di buttarlo dentro. Lui entrò e fece un gol incredibile e da lì è partito. È un ragazzo particolare, serio, ma negli ultimi anni ho imparato che i giocatori vanno aiutati. Li devi bastonare, ma in questo momento va aiutato e sicuramente a Napoli lo faranno, non devo dirglielo io. Nonostante non stia facendo bene, per me è un giocatore di grande livello".