Podcast Flop Napoli, Zazzaroni difende Allegri: "Io vedo errori tecnici, i giocatori sono scarsi"

Ivan Zazzaroni ha parlato del Napoli, di Massimiliano Allegri, di Antonio Vergara e in generale del momento della squadra.

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: "Napoli? Se la squadra va così anche l'allenatore ha delle responsabilità. E' stato sottovalutato l'organico e che non avrebbero fatto mercato. E poi fare questi risultati. E' una squadra che ha grossi problemi, ha tanti assenti importanti, ma anche lo scorso anno e poi fece comunque dei punti importanti. ADL dovrà prima mandare via qualcuno, deve farlo per forza. La posizione di Allegri non è mai stata traballante. Quando vedo il Napoli, vedo degli errori tecnici dei giocatori. Li fanno perché sono scarsi. Vergara? Ha motore rispetto agli altri. Giocherebbe però nell'Inter, nella Juve e nel Milan? No. Al Napoli serve ora, ma non può cambiare le sorti del Napoli".

Allegri, Spalletti e Sarri: difficoltà dovute solo alla squadra? "Non stanno facendo bene. Spalletti è uno dei più grandi tecnici che ci sia in Italia. Sarri è arrivato da pochi mesi in una squadra che per dieci anni ha giocato un certo tipo di calcio, devi permettergli di spostare qualcosa o fai come Aquilani a Sassuolo".