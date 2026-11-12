Kvernadze rivela: "Festeggiai lo scudetto del Napoli. Vidi tutte le partite con Spalletti"

Frosinone, Kvernadze su Kvaratskhelia: “Per noi è un idolo”. L’esterno georgiano racconta l’amicizia con l’ex Napoli

Giorgi Kvernadze, esterno offensivo del Frosinone, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia in un’intervista ricca di spunti curiosi. Il georgiano, tra i protagonisti della stagione dei ciociari, ha raccontato quanto l’ex stella del Napoli, oggi al Paris Saint-Germain, rappresenti per lui e per tutto il movimento calcistico del suo Paese un punto di riferimento. Un rapporto che va ben oltre la semplice ammirazione.

“Per noi è un idolo”

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Kvernadze ha spiegato: “Lui guarda le nostre partite. Per me è uno stimolo uno come lui, è la dimostrazione che puoi venire qui da sconosciuto, vincere lo Scudetto e poi andare al PSG”. Poi il ricordo dell’anno del tricolore azzurro: “Per noi è un idolo: mi sono visto tutte le partite dell’anno con Spalletti al Napoli, avevo 18 anni e siamo scesi in strada per festeggiare. Mi ricordo ogni partita di quella stagione”.

Un legame speciale

L’esterno ha raccontato anche il lavoro fatto per imparare dal connazionale: “Ho provato a studiare i suoi movimenti, le sue scelte, le sue giocate”. Il merito di Kvaratskhelia, secondo lui, è andato oltre il campo: “Ci ha aperto le porte, le squadre hanno iniziato a scoprire il nostro Paese e a fidarsi dei nostri giocatori”. Infine la conferma di un rapporto personale: “Tra noi due si è creato un legame speciale. Siamo molto amici”. Un’amicizia che nasce dalla stessa terra e da un esempio capace di cambiare la percezione dei talenti georgiani in Europa.