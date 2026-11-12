Kvernadze rivela: "Festeggiai lo scudetto del Napoli. Vidi tutte le partite con Spalletti"
Giorgi Kvernadze, esterno offensivo del Frosinone, ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia in un’intervista ricca di spunti curiosi. Il georgiano, tra i protagonisti della stagione dei ciociari, ha raccontato quanto l’ex stella del Napoli, oggi al Paris Saint-Germain, rappresenti per lui e per tutto il movimento calcistico del suo Paese un punto di riferimento. Un rapporto che va ben oltre la semplice ammirazione.
“Per noi è un idolo”
Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Kvernadze ha spiegato: “Lui guarda le nostre partite. Per me è uno stimolo uno come lui, è la dimostrazione che puoi venire qui da sconosciuto, vincere lo Scudetto e poi andare al PSG”. Poi il ricordo dell’anno del tricolore azzurro: “Per noi è un idolo: mi sono visto tutte le partite dell’anno con Spalletti al Napoli, avevo 18 anni e siamo scesi in strada per festeggiare. Mi ricordo ogni partita di quella stagione”.
Un legame speciale
L’esterno ha raccontato anche il lavoro fatto per imparare dal connazionale: “Ho provato a studiare i suoi movimenti, le sue scelte, le sue giocate”. Il merito di Kvaratskhelia, secondo lui, è andato oltre il campo: “Ci ha aperto le porte, le squadre hanno iniziato a scoprire il nostro Paese e a fidarsi dei nostri giocatori”. Infine la conferma di un rapporto personale: “Tra noi due si è creato un legame speciale. Siamo molto amici”. Un’amicizia che nasce dalla stessa terra e da un esempio capace di cambiare la percezione dei talenti georgiani in Europa.
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