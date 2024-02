Ds Verona: "Ngonge voleva finire l'anno qui, ma quando arrivano certe offerte..."

Con la fine del mercato di gennaio, in casa Hellas Verona arriva il momento della conferenza stampa di Sean Sogliano

Con la fine del mercato di gennaio, in casa Hellas Verona arriva il momento della conferenza stampa di Sean Sogliano. Il ds degli scaligeri affronta i tanti temi che hanno visto protagonista il club: "Quando un club è sano e solido ha la possibilità di cadere sempre in piedi, questa è la nostra linea, le prestazioni delle ultime settimane parlano però di una squadra viva, che non ha certamente alzato bandiera bianca.

Non bisogna tenere giocatori che vogliono andare via, specie quando si lotta per la salvezza, anche se forse il giocatore che voleva rimanere era Ngonge che voleva finire l'anno ma quando si verificano condizioni come quelle che si sono palesate è impossibile trattenere chi non può restare (il giocatore, ricordiamo, si è trasferito al Napoli per circa 20 milioni di euro)".