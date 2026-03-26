Caso Lukaku, Amoruso: “Ha sbagliato alla grande, spero chieda scusa!”

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Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Fiorentina, Gudmundsson sempre messo in discussione:

"Secondo me ci ha messo un po' il giocatore a volte ad abbassarsi troppo, a venire troppo dietro per diventare protagonista, ma così si è snaturato. E non ha fatto bene nè a se stesso nè alla squadra. Le poche volte che lo abbiamo visto giocare meglio è con Piccoli, che cerca di più il dialogo. Il problema è quello. Vanoli gli ha ritagliato il ruolo da esterno, ma è un po' anomalo. E' un giocatore che è sotto il suo livello. Detto ciò, nella situazione attuale per la Fiorentina diventa più complicato. Ci si aspetta tanto da lui, sempre, ma certe cose sono improbabili".

Cosa aggiunge?

"Credo che per le caratteristiche, la mia paura è che vada via da Firenze e faccia bene ovunque vada. Perché lo collocheranno nella posizione giusta. Lui è un trequatista che ama sentirsi parte del progetto e non uno dei tanti. Ha bisogno del centravanti che dialoghi con lui e di quello che lo trova tra le linee".

Napoli, esplode il caso Lukaku:

"Conte per lui si è esposto incredibilmente, lo ha fatto diventare protagonista. Quest'anno c'è stato l'infortunio, non ha voluto operarsi ma ci sta, poi però ti arriva Hojlund e ti comincia a fare gol e a far quadrare la squadra. Lo posso capire umanamente, però no, il professionista si allena, si mette dalla parte della ragione e poi a fine stagione va via. Così sbagli due volte. Ora prenderà una multa pesante, ma ti metti nei casini. E difficilmente altri ti prendono. Ha sbagliato alla grande, spero chieda scusa".