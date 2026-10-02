Lang, l'ex team manager: "Lo conosco da quando aveva 5 anni, ha grande coscienza di sé"

David Endt racconta Lang fin dall’infanzia e ricorda l’esperienza di Lorenzo Lucca con la maglia dell’Ajax.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex dirigente dell’Ajax David Endt ha parlato di Noa Lang e Lorenzo Lucca, due calciatori del Napoli che conosce bene per il loro passato in Olanda. Particolarmente curioso il retroscena sull’esterno azzurro, conosciuto da Endt quando era ancora un bambino: “Io lo conosco già da quando lui aveva cinque anni”. Lang frequentava infatti il centro sportivo dell’Ajax per assistere agli allenamenti di un familiare e capitava anche nell’ufficio dell’ex dirigente in attesa della conclusione delle sedute.

Endt su Noa Lang: “Estroso e creativo, sa quanto vale”

Endt ha descritto Lang come un calciatore estroso e creativo, consapevole delle proprie qualità e desideroso di incidere. Un giocatore che ama saltare l’uomo e utilizzare la propria fantasia, con una personalità particolarmente spiccata: “Ha una grande coscienza di se stesso”. Una sicurezza che, secondo l’ex dirigente dell’Ajax, può qualche volta sfiorare la presunzione senza però rappresentare necessariamente un problema. Una personalità emersa anche con la Nazionale olandese, dove Lang ha indossato la maglia numero 10 assumendosi responsabilità importanti. “Lui sa il suo valore, le sue qualità”, ha sottolineato Endt. Una consapevolezza che aiuta a comprendere anche il desiderio manifestato dal calciatore di trovare maggiore continuità e spazio.

Endt ricorda Lucca all’Ajax: “Era più raffinato di quanto si pensasse”

Il discorso si è poi spostato su Lorenzo Lucca, protagonista in passato di un’esperienza proprio con l’Ajax. Secondo Endt, l'attaccante italiano affrontò l'avventura olandese con grande umiltà, cercando di adattarsi a una realtà calcistica differente. Pur senza riuscire a conquistare stabilmente un posto da titolare, Lucca lasciò una buona impressione: “Quando entrava dava sempre qualcosa di diverso”. Endt ne ha ricordato la grande struttura fisica, evidenziando però anche qualità tecniche forse meno appariscenti. Nel confronto con un centravanti fisico come Wout Weghorst, l'ex dirigente ha infatti descritto Lucca come un attaccante più raffinato.