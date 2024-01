Ex ag. Traorè: "Per qualità è uno alla Zielinski. Ecco perché non ha dato tutto in Premier"

L'agente Fifa Antonio Imborgia ed ex agente di Traoré è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live'.

L'agente Fifa Antonio Imborgia ed ex agente di Traoré è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': "Traore è stato vittima di diversi infortuni ed è solo per questo motivo che in Premier non ha dato tutto ciò che poteva. Il giocatore è importante, ha enormi qualità, può ricoprire i due ruoli da interno di centrocampo e come esterno offensivo. È un giocatore alla Zielinski per qualità, ha una buona resistenza, penso possa far bene a Napoli. Al momento però la squadra vive un momento delicato e non credo che i nuovi innesti, da soli, possano risolvere i problemi. Solo chi vive quotidianamente la realtà partenopea può conoscere la causa dei mali degli azzurri. Traore ha fatto benissimo l'interno sia sinistro che destro; al Sassuolo l'hanno avvicinato alla porta con buonissimi risultati, fornendo un buon numero di assist ed andando in gol con continuità. Ngonge è un giocatore forte, lo vogliono in tante e perché sta facendo bene. Sarebbe molto utile al Napoli.

Troppi esterni e pochi difensori centrali sul mercato? Si parla troppo di braccetto destro o sinistro, l'importante è marcare. Il calcio moderno pensa alla palla in uscita dal basso ma forse si perde di vista la qualità nella marcatura. Anche per i portieri assistiamo ad una trasformazione del ruolo, oggi si chiedono portieri bravi con i piedi: sono le evoluzioni del calcio. Il difensore centrale più di tutto deve essere bravo a marcare e a leggere le azioni avversarie nel modo giusto".