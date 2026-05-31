Cardinale Sepe accoglie Allegri: "Possa 'allegrare' il Napoli con un nuovo scudetto!"

vedi letture

L'Arcivescovo emerito di Napoli accoglie Allegri e sogna un nuovo scudetto azzurro.

Il cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo emerito di Napoli, ha dato il benvenuto al prossimo tecnico azzurro Massimiliano Allegri. Queste le parole pronunciate dal cardinale ad Ottopagine: "Faccio un benvenuto al nuovo allenatore, al nostro nuovo campione. Quale augurio? Che renda più "Allegra" la squadra e tutti i tifosi del Napoli, perché come ha "allegrato" con tutte le vittorie precedenti, così possa "allegrare" con un nuovo scudetto anche il Napoli che gli sarà consegnato in questi giorni"

AGGIUNGI TUTTONAPOLI SU GOOGLE! Nasce una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie: si chiama "Fonti preferite" e permette di scegliere direttamente quali siti far comparire più spesso nei risultati. Una novità semplice, ma molto utile, soprattutto per chi vuole evitare siti poco autorevoli sul Napoli e restare sempre aggiornato con TuttoNapoli.net.